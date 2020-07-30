2020-07-30T12:11:40+03:00
Происшествия

В Ковдорском районе утонул рыбак

Мужчина, приняв на грудь, решил искупаться
Варвара РУСЛАНОВА
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Решившего искупаться в заполярном озере мужчину пришлось доставать водолазам. Фото: Северо-Западное РПСОРешившего искупаться в заполярном озере мужчину пришлось доставать водолазам. Фото: Северо-Западное РПСО
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Пикник по случаю окончания жаркой погоды в Мурманской области стоил жизни 35-летнему мужчине из Ковдорского района.

- 29 июля компания поехала отдыхать на берег озера Лесное, что недалеко от Куропты. Как водится, друзья выпили, и мужчина решил искупаться, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Не зря спасатели неустанно напоминают северянам, что на Кольском полуострове нет пляжей и водоемов, где можно было бы безопасно окунуться, купание жителя Ковдорского района закончилось трагедией – мужчина утонул. Из озера его тело пришлось доставать водолазам поисково-спасательного подразделения «Кировска».

- Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено. Сейчас следователи опрашивают очевидцы, устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, - уточняет Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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