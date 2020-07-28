Где в Мурманской области можно купаться и загорать на пляже

Июль в этом году в Мурманской области, что и говорить, роскошный. Кажется, это нам компенсация за долгое сидение по домам во время режима самоизоляции. Впрочем, именно отдых в компаниях на свежем воздухе в Роспотребнадзоре Мурманской области винят в том, что весь месяц у нас более 100 новых заболевших коронавирусом каждые сутки. Впрочем, не только COVID-19 грозит отдыхающим на природе.

Искупаться в солярке

Тяжело сидеть дома, когда за окошком больше +20 – так и манят северян берега водоемов. Только вот можно ли там отдыхать?

Для начала стоит отметить, что в Мурманской области нет ни одного озера, водохранилища или реки, где официально разрешено купаться. А все потому, что холодно. Правда, на прошлой неделе вода в реке Коле все-таки прогрелась до +24…

- Вода не прогревается равномерно до нужной температуры. Из-за большого наличия на водных объектах подземных ключей, родников, источников холодной воды, прогрев воды осуществляется неравномерно: верхние слои воды прогреваются на глубину 50-60 сантиметров, а нижние остаются холодными, - пояснили в МЧС по Мурманской области. - Кроме того, особенности рельефа дна, наличие на нем крупных валунов, топляка, посторонних предметов и брошенных рыбацких сетей представляют серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

Еще один минус заполярных водоемов - это их загрязненность. У берега много битого стекла и металлолома, а в воде... Да каких там примесей только нет! Прошедшей зимой ученые Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра проверили озера Мурманска. Состояние Ледового вызывает серьезные опасения. Немудрено: по берегам, что ни метр, – автосалоны, стоянки… В воду попадает и бензин, и солярка. Содержание нефтепродуктов в водоеме зашкаливает, большое превышение по свинцу, кадмию, ванадию, никелю. Кто-то возразит, что на Ледовом озере не купаются, а только гуляют вдоль берега да кормят уточек. Но этой весной здесь заплыв на надувном матрасе устроили двое мужчин, а в прошлые годы тонули люди. Значит, купаются все-таки…

Впрочем, к другим городским озерам у ученых тоже есть нарекания. Пусть в том же Семеновском озере водятся раки (говорят, что в грязной воде они размножаться не будут), но все-таки и здесь нашли превышение тяжелых металлов. А ведь это единственное озеро, где занимаются «моржи». Они, кстати, часто находят на дне Семеновского явно не природные предметы - от ножей и топоров до… авиабомб времен Великой Отечественной. Одну такую обнаружили летом 2017 года и взорвали прямо на месте.

6 жизней

Впрочем, раз у нас нет ни одного разрешенного для купания водоема, так и официальных пляжей нет. В МЧС региона уточняют: оборудованных мест отдыха нет, поэтому отдых на песочке в плавках – табу.

- Ежегодно за сезон тонет 7 - 10 человек. С начала 2020 года в Мурманской области утонули шесть человек: двое при падении с маломерного судна, четверо во время купания, - пояснили «КП» в МЧС.

Из последних печальных случаев – трагедии 25 июля на озере Сорока в Росляково и на речке рядом с населенным пунктом Лупче-Савино под Кандалакшей. В первом случае 65-летний мужчина выпил и пошел в воду - он утонул на глазах у родственников. А в Лупче-Савино погибла 11-летняя девочка, которая решила искупаться вместе с подружкой.

- Находясь в воде, одна из девочек начала тонуть. Вторая выбежала к дороге и позвала на помощь взрослых, однако спасти ребенка не удалось. Прибывшие на место происшествия следователи провели осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Предположительно причиной смерти девочки явилось утопление, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

КОНКРЕТНО

А если рискнуть?

Сотрудники МЧС вместе с представителями администраций разных районов регулярно проводят рейды по водоемам, где предупреждают отдыхающих об опасности, причем не только купания там, где запрещено, но и коронавируса. Правда, не всегда северяне прислушиваются. Административный штраф за купание в неположенном месте всего 300 - 500 рублей. За нарушение «ковидного режима», конечно, солиднее. Наказание за отсутствие маски в общественном месте предусмотрено статьей КоАП РФ 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Появление без маски может повлечь штраф от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

За умышленное заражение коронавирусом предусмотрена еще более суровая ответственность. Штраф для граждан - от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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