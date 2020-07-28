В 2020 году в Мурманской области утонули шесть человек

В Мурманской области нет ни одного водоема, где разрешено купание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшие выходные в Мурманской области ознаменовались двумя трагедиями. 25 июля на озере Сорока утонул 65-летний мужчина, и в этот же день - 11-летняя девочка, которая купалась в речке рядом с Лупче-Савино.

А ведь ни в одном водоеме Мурманской области официально не разрешено купаться. Более того, и оборудованных пляжей в регионе нет. Несмотря на это, желающих искупаться в жаркие деньки много. И это чревато...

- С начала 2020 года в Мурманской области утонули шесть человек: двое упали с маломерных судов, еще четверо - во время купания, - сообщила "КП" заместитель начальника отдела информации и связи с общественностью МЧС по Мурманской области Владислава Штырлова.

Еще одно ЧП, связанное с водой, произошло тоже 25 июля под Кандалакшей: здесь водитель "ВАЗ" не справился с управлением, и машина упала в канал Нивских ГЭС.

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