Андрей Чибис об "уродливой" скамейке у здания правительства Мурманской области: "На вкус и цвет товарища нет"

29 Июль 2020 2020-07-29T14:46:41+03:00

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Реакция на скамейку-ледокол, которая зимой появилась у здания правительства Мурманской области, была неоднозначной. Идея, что и говорить, хорошая, но вот как была реализована. Депутат Мурманской областной Думы Надежда Максимова сказала, что скамейка уродует исторический вид города.

Весной прокуратура Мурманска провела проверку по объекту (его стоимость, к слову, почти 700 тысяч рублей) и выявила ряд нарушений - в ведомстве "КП" уточнили, что они были связаны с процедурой закупки и оформлением сметной документации. Теперь же губернатор Мурманской области Андрей Чибис в беседе с общественным деятелем Романом Глеком прокомментировал скамейку.

- Я вижу, какое количество молодежи играет рядом, причем даже когда нет подсветки. Скамейка является местом притяжения, значит, все получилось. Цель была простая: здесь раньше была парковка, очень узкая, неудобная, машины часто выезжали на тротуар, где подростки катались на самокатах, гуляли мамочки с колясками, гуляли люди старшего поколения. О вкусах не спорят - на вкус и цвет товарища нет. Время все покажет, - отметил Андрей Владимирович.

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