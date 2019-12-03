2019-12-03T11:20:39+03:00
Общество

В Полярных Зорях вандалы пробили горку на новой детской площадке

А в Мурмашах прокуратура не нашла ребенка, сломавшего руку о кованую скамейку
Елена МОЛОДЦОВА
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Из-за пробоины в горке доступ к ней перекрыли. Фото: Полярные Зори. Официальная группаИз-за пробоины в горке доступ к ней перекрыли. Фото: Полярные Зори. Официальная группа
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Не везет новым детским комплексам в Мурманской области. Предполагаемые антивандальные материалы не выдерживают натиска подрастающего поколения Заполярья. Напомним: в конце октября выяснилось, что детскую площадку в Мурмашах установили неудачно, и с наступлением зимы выкатывающиеся с горки дети влетали прямо в кованую скамейку, а в соцсетях даже появилась информация, что девочка так сломала руку.

- По данному факту проведена проверка. Скамейка демонтирована, администрации Мурмашей внесено представление о недопущении травмоопасных ситуаций. Ребенка, сломавшего руку, найти так и не удалось, - сообщила «КП» старший помощник прокурора по Мурманской области Анжелика Черногубова.

А тем временем, на той же самой площадке, но уже на другой горке-трубе, образовалась пробоина, и доступ к поврежденному элементу перекрыли. Правда, после того, как в Кировске двухлетняя девочка на такой вот пробитой горке распорола себе щеку.

Теперь в списке не выдержавших натиска юных северян и Полярные Зори.

- Решено ограничить доступ к травмоопасному элементу игровой площадки у дома №8 по улице Пушкина. Современное игровое оборудование привлекло внимание не только детворы, но и подростков, в чьи планы не входило бережно относиться к новому городскому объекту. На одной из горок красуется дыра. Детали конструкции для замены испорченных элементов еще не доставлены в город, - сообщает группа «Полярные Зори. Официальная группа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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