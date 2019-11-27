В Кировске двухлетняя девочка распорола щеку на горке

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-27T13:26:12+03:00

Не на всех горках в Мурманской области детям безопасно кататься. Фото: архив "КП"

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В последнее время детские площадки не сходят со страниц газет, и, увы, поводы далеко не позитивные. Напомним: в Мурмашах подрядчик ошибся с растасовкой элементов нового комплекса, и с наступлением зимы дети, скатывающиеся с горки, улетали прямо в кованную скамейку. Тогда речь шла даже о том, что кто-то из ребят сломал руку. Теперь в поле зрения правоохранителей оказался Кировск.

- На прием к прокурор пришла местная жительница, которая рассказала, что 24 ноября, ее двухлетняя дочь распорола щеку, катаясь с горки у дома 13 на улице Ленинградской. В трубе оказалась пробоина, о которую и поранился ребенок, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Рана оказалась довольно серьезной - малышке пришлось накладывать швы. В прокуратуре усмотрели в случившемся признаки преступления и отправили материалы в следственный комитет.

- По данному факту проводится процессуальная поверка, в рамках которой уже опрашиваются родителей ребенка и очевидцы произошедшего. Также будут выяснены все обстоятельства случившегося и вынесено процессуальное решение, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

ИСТОЧНИК KP.RU