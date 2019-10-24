В Мурмашах девочка сломала руку, скатившись с горки прямо в скамейку

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-24T10:50:14+03:00

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Сегодня северянам грех жаловаться на детские площадки - каждый год их появляется по несколько штук, но все равно новые городки детвора воспринимает с восторгом. Вот и на комплекс, который недавно установили напротив дома №25 по улице Мира в Мурмашах, первое время ребята и их родители не могли нарадоваться. А потом пришла зима…

- Интересно, а как принимали готовую новую площадку по улице Мира? По проекту, что красуется рядом на стенде, и в действительности это разные вещи. Видно, проблемы как со зрением, так и с расчетами. Горка винтовая и прямая должны стоять наоборот, и скамейки размещены не по проекту, - такой тревожный пост появился в группе «Мурмаши». - Все бы ничего, да дети, которые съезжают по горке, прямиком летят в стоящую скамейку. При мне лично несколько детей не успели увернуться и влетели в лавку. У кого ушиб спины, у кого ног или рук, а на днях девочка так сломала руку.

К посту прилагается видео, на котором явственно видно, как детвора на скорости летит в кованую лавочку. Как «КП» сообщили в администрации Мурмашей, местные власти не являются заказчиком этой детской площадки. Тем не менее, скамейку, стоящую на опасном месте уже убрали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/739656" frameborder="0"></iframe> В Мурмашах дети скатываются с горки прямо в скамейки.Автор: Мурмаши! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU