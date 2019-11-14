2019-11-14T08:49:19+03:00
Общество

Ремонт скамейки на Театральном бульваре в Мурманске обошелся в 8 тысяч рублей

Из-за незначительного ущерба уголовное дело возбуждать не стали
Елена МОЛОДЦОВА
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Подростки развлекались тем, что прыгали на новеньких скамейках. Фото: Анастасия БарсуковаПодростки развлекались тем, что прыгали на новеньких скамейках. Фото: Анастасия Барсукова
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Удалые мурманские подростки едва не напрыгали по скамейкам на статью Уголовного кодекса России. Юных вандалов спугнули прохожие и не дали нанести обновленному Театральному бульвару в Мурманске больший ущерб.

Напомним, неприятный инцидент произошел вечером 26 октября. Двое школьников развлекались тем, что прыгали по новым скамейкам на Театральном бульваре, проверяя их на прочность. В конце концов, одна их них не выдержала, и доски проломились. Сотрудники «Мурманских городских парков и скверов» пострадавший объект демонтировали и в течение недели вернули на место в прежнем виде, а поисками вандалов занялась полиция.

- В муниципальном предприятии оценили нанесенный ущерб чуть больше чем в 8 тысяч рублей. Поскольку сумму оказалась незначительной, был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Тем не менее, в ведомстве возбудили административное производство по 7.17 КоАП РФ, собственно говоря, с той же формулировкой. Теперь вместо двух лет лишения свободы юным вандалам грозит штраф в 500 рублей и, разумеется, возмещение нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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