СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-27T13:03:04+03:00

Юные вандалы даже не постеснялись помахать в камеру очевидца, который снимал их «подвиг» [видео]

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И две недели не прошло, как в столице Заполярья открыли обновленный Театральный бульвар. Напомним, при его реконструкции строители учли все пожелания мурманчан. В итоге в любимом горожанами месте отдыха появились сразу две детские площадки, «Дама с собачкой» и новенькие скамейки. Правда, жизнь последних оказалась недолгой.

- 26 октября в 19:40 в новой аллее на Театральном бульваре двое школьников развлекались тем, что прыгали на скамейках, пока одна из них не проломилась. Но и после того, как их отругали, пошли прыгать на чуть дальше. Остановились только, когда начали снимать. Отрицали, что именно они сломали предыдущую скамейку, - обнародовала «подвиг» юных горожан в сообществе «Мурманск. Официальная группа» Анастасия Барсукова.

Поведение подростков, которые еще и помахали в камеру очевидцам, пользователей соцсетей возмутило до глубины души. Многие жалели, что очевидец не вызвал полицию, которая задержал бы «героев», а их родителей заставил бы возместить ущерб. Но были и те, кто встал на защиту юных вандалов.

- Подумаешь, попрыгали на скамейке, великое преступление! Просто не надо вместо скамеек ставить такое хлипкое фуфло, все равно не эти, так другие будут прыгать. Скамейки не должны ломаться от прыжка каждого школьника! – написал Владислав Попов.

А вот у Игоря Александрова было более дельное предложение:

- Надо дать им в руки молоток, отвертку, шурупы и материал. Пусть сами исправят свою ошибку. И снять также на камеру с извинениями перед жителями. Запомнят на всю жизнь такой урок.

В Мурманске подростки сломали новые скамейки на Театральном бульваре.Автор: Анастасия Барсукова

ИСТОЧНИК KP.RU