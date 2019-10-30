Подростков, сломавших на Театральном бульваре в Мурманске скамейку, ищет полиция

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-30T14:44:30+03:00

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485 комментариев и 43 тысячи просмотров собрал пост о юных вандалов, которые в минувшие выходные проверяли на прочность скамейки на обновленном Театральном бульваре. Напомним, одна из них не выдержала натиска и проломилась. Правда, столь плачевный результат их бурной деятельности подростков не остановил – они продолжили прыгать по объектам, выясняя у кого лучше получиться испортить муниципальное имущество.

- Поврежденную скамейку уже демонтировали. Сейчас рабочие занимаются ее восстановлением. До конца недели она вернется на свое место, - рассказал «КП» Антон Кононенко начальник отдела по развитию, благоустройству и эксплуатации Мурманских городских парков и скверов.

Кстати, безнаказанным поступок юных мурманчан тоже не останется. Заявление в полицию уже написано и все имеющиеся в распоряжении предприятия материалы к нему приложены. А значит, правоохранительным органам не составит труда найти вандалов и привлечь к ответственности, если не их самих, то их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU