Депутат Мурманской областной Думы: "Новая скамейка у здания правительства уродует исторический вид"

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:05:25+03:00

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В этом году в Мурманске стало на один арт-объект больше: у здания областного правительства появилась скамья в виде ледокола. Напомним, что еще недавно на этом месте была стихийная парковка, которая создавала опасность и для машин, и для пешеходов.

Однако северяне к новшеству отнеслись скептически. Уже несколько недель как продолжается обсуждение его внешнего вида. Кого-то не устраивают камни, которые формируют стену, что стоит за объектом, кого-то - сочетание деревянных реек и бетона. Словом, стиль жителям областного центра, мягко говоря, не зашел.

Раскритиковала скамью и депутат Мурманской областной Думы Надежда Максимова. На заседании экономической комиссии в региональном парламенте, где присутствовали представители правительства, в том числе министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк, народная избранница эмоциально высказалась о созданном арт-объекте.

- На мой взгляд – простите, у меня, может, и взгляд неправильный, может, коллеги со мной не согласятся - он уродует исторический вид этого монументального исторического здания и никак не украшает Мурманск, - рассказала Надежда Максимова.

К слову, на арт-объект потратили почти 700 тысяч рублей. Для сравнения, скамья-чум в сквере на улице Шабалина (вместе с работами по благоуйстройству), стоила почти миллион.

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ИСТОЧНИК KP.RU