У здания правительства Мурманской области вместо парковки появится новая достопримечательность

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-31T12:33:35+03:00

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У здания правительства Мурманской области со стороны проспекта Ленина было две парковки: одна рядом с первым подъездом, а другая - уже у третьего подъезда, где находится городская администрация.

Первая парковка была совсем маленькая, меньше чем на 10 машин. И, как оказалось, не очень удобная - выезжать с нее с учетом плотного движения по главной дорожной артерии Мурманска было очень непросто. Да и водители часто ставили машины едва ли не на пешеходной зоне. Поэтому в правительстве решили, что здесь можно создать что-то новое, например, еще одну достопримечательность.

- Мы решили поставить скамью. Было много идей, как ее обыграть, но остановились мы на ледоколе. Ледокол «Ленин» у нас есть, теперь будет еще и ледокол на Ленина. Фасад скамейки сделан из специальной стали, по контуру добавлена подсветка. От проезжей части ее отделит стена со скальной породой, которая со временем станет зеленой. Идея реализуется совместно с северными мастерами и Мурманским индустриальным колледжем, - рассказал о проекте губернатор Андрей Чибис.

Оценить объект северяне смогут уже совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU