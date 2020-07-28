Ковидный госпиталь в Мурмашах до ноября будут охранять 12 пожарных

28 Июль 2020 2020-07-28T10:13:25+03:00

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Вот уже почти два месяца ковидный госпиталь в Мурмашах стоит в полной боевой готовности, но пациентов не принимает. Напомним: на последнем брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что это резервный объект, рассчитанный на случай нехватки мест в больницах. Однако пока коек достаточно, и необходимости в нем нет.

Тем не менее, это не повод бросить уникальный и дорогостоящий госпиталь на произвол судьбы.

- В целях обеспечения пожарной безопасности госпиталя рекомендовать главному управлению МЧС России по Мурманской области оказать содействие с 20 июля по 1 ноября 2020 года в организации пожарной охраны госпиталя. «Управлению по ГОЧС и ПБ Мурманской области» обеспечить пожарную безопасность госпиталя путем организации круглосуточного дежурства на его территории силами и средствами одного отделения 12 пожарной части по охране города Мурманска Мурманского филиала ГПС Мурманской области из расчета 12 единиц личного состава на основном пожарном автомобиле на период до 1 ноября 2020 года, - такое постановление за подписью Андрея Чибиса появилось на сайте правительства.

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