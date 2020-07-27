Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса на 27 июля 2020 года
Пока остается только верить, что новый день принесет хорошую новость - в Мурманской области ни одной новой смерти от коронавируса. Пока же с 8 июля что ни сутки - новые жертвы
По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, в Мурманско области от COVID-19 погибли уже 68 человек.
- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 65 и 68 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — заболевание крови, атеросклероз, последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили подробности в оперативном штабе.
Всего в области коронавирусом заболели 9627 человек, 5275 выздоровели. За последние сутки выявлено 158 новых случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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