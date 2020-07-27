Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса на 27 июля 2020 года

27 Июль 2020 2020-07-27T17:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока остается только верить, что новый день принесет хорошую новость - в Мурманской области ни одной новой смерти от коронавируса. Пока же с 8 июля что ни сутки - новые жертвы

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, в Мурманско области от COVID-19 погибли уже 68 человек.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 65 и 68 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — заболевание крови, атеросклероз, последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Всего в области коронавирусом заболели 9627 человек, 5275 выздоровели. За последние сутки выявлено 158 новых случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года. Число погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU