2020-07-27T17:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса на 27 июля 2020 года

Число погибших от коронавируса в Мурманской области, последние новости
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной.В Мурманской области ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока остается только верить, что новый день принесет хорошую новость - в Мурманской области ни одной новой смерти от коронавируса. Пока же с 8 июля что ни сутки - новые жертвы

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, в Мурманско области от COVID-19 погибли уже 68 человек.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 65 и 68 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — заболевание крови, атеросклероз, последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Всего в области коронавирусом заболели 9627 человек, 5275 выздоровели. За последние сутки выявлено 158 новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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