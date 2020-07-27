Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»

27 Июль 2020 2020-07-27T09:58:01+03:00

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10 дней назад оперативный штаб Мурманской области сообщил о том, что регион, наконец-то, вышел на плато эпидемии коронавируса. По словам главы заполярного Роспотребнадзора Лены Лукичевой, рост заболевших начнет снижаться только к концу июля - началу августа. Однако, судя по статистике, это произошло несколько раньше.

- У нас 9627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 158 новых случаев. Анализ показывает, что заболеваемость пусть не значительно, но снижается. У нас возрос процент выздоровевших до 57% - это 5531 человек. Летальных исходов 68, - доложит на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – В стационаре лечение от COVID-19 проходят 984 пациента. Из них 55 – в госпитале Северного флота. Порядка 46-47% - со средней тяжестью, 9% - тяжелых. На искусственной вентиляции легких находится 13 человек.

Всего в Заполярье развернуто 1046 ковидных коек, 75 из которых - в военно-морском клиническом госпитале Северного флота. Мест по-прежнему достаточно – 137 коек свободны, и в госпитале в Мурмашах нет необходимости.

- Активно работает WhatsApp-приемная – количество обращений снизилось в 2 раза. За неделю бригадами скорой помощи осмотрены 3040 пациентов с COVID-19 и 2062 с ОРВИ. Значительно сократилось время прибытия бригады по неотложным вызовам. Вызовы в экстренной форме выполняются в 96-97% случаев до 20 минут. За неделю 1448 человек получили бесплатные противовирусные препараты, - отметил Дмитрий Панычев.

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ИСТОЧНИК KP.RU