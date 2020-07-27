Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу

Дорогу в Варзугу ремонтируют, но есть вопросы к содержанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терский берег – одна из жемчужин Кольского полуострова. Но примечателен он, в том числе, и своей транспортной недоступностью. Так, грейдерная дорога заканчивается в Варзуге, а дальше несколько километров, что в России называют "направления", и знаменитые кузоменские пески.

В этом году дорогу к Варзуге решили отремонтировать. Как сообщил на оперативном совещании у главы региона министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин, сейчас идет укладка 10 километров инновационного покрытия. Если дорожное полотно выдержит непростые климатические условия этих широт, то в следующем году трасу отремонтируют полностью. А тем временем на этом направлении наметились новые проблемы.

- Ремонт идет, а вот со сменой подрядчика содержание дороги в Варзугу стало хуже, есть нарекания, - отметил и.о. главы администрации Терского района Федор Терещук.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заподозрил местные власти в необъективности, поручил разобраться в ситуации Артему Гришину, а заодно и контрольному управлению.

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