Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 24 и 25 июля

25 Июль 2020 2020-07-25T12:15:36+03:00

Последние новости о погибших от коронавируса в Мурманской области на 25июля 2020 года

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В Мурманской области 64 человека умерли от коронавируса с начала эпидемии. Ежедневно оперативный штаб при правительстве региона сообщает о новых жертвах COVID-19. Только за последние два дня, 24 и 25 июля, ими стали пять человек.

- 24 июля от коронавируса скончались две пациентки с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст женщин – 64 года и 79 лет. Обе пациентки имели сопутствующие заболевания такие, как сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца, - сообщает оперштаб. – 25 июля скончались еще три пациента в возрасте от 58 до 85 лет. У них также были подтверждены пневмония и коронавирус и имелись сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, бронхиальная астма и гипертония.

Все пятеро переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 9311, из которых удалось вылечить 5163 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU