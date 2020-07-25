Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 24 и 25 июля
В Мурманской области 64 человека умерли от коронавируса с начала эпидемии. Ежедневно оперативный штаб при правительстве региона сообщает о новых жертвах COVID-19. Только за последние два дня, 24 и 25 июля, ими стали пять человек.
- 24 июля от коронавируса скончались две пациентки с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст женщин – 64 года и 79 лет. Обе пациентки имели сопутствующие заболевания такие, как сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца, - сообщает оперштаб. – 25 июля скончались еще три пациента в возрасте от 58 до 85 лет. У них также были подтверждены пневмония и коронавирус и имелись сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, бронхиальная астма и гипертония.
Все пятеро переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.
Всего в Мурманской области коронавирусом заболели 9311, из которых удалось вылечить 5163 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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