2020-07-24T14:21:56+03:00
Общество

Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области

Какая погода будет в Мурманске и области 25 и 26 июля
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Жителей Мурманской области ждут теплые выходные.Жителей Мурманской области ждут теплые выходные.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

Выходные на носу, а, значит, многие уже спланировали или начинают это делать, чем же будут заниматься в субботу и воскресенье. И погода часто играет в планах важную роль. Порадует ли нас в этот уикенд небесная канцелярия, или стоит готовиться к не самому приятному раскладу дел?

- 25-27 июля наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +8+14°, днем +19+24°, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в пятницу северянам пообещали теплую, но дождливую погоду, причем тучи придут с молниями. Также на широте Мурманска, а также южнее, уже идет период белых ночей, который закончится 11 августа, после чего придет обычная смена дня и ночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Карелии: Водитель из Мурманской области насмерть сбил полуторагодовалую девочку. Трагическая авария произошла в Кондопожском районе (Подробности)

В ДТП на повороте на Полярный пострадали трое детей. Стали известны подробности и причины страшной аварии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Териберке созывают добровольную народную дружину
Мише Жукову из Мурманска сделали укол за 200 миллионов рублей, который спасет ему жизнь
В Мурманске завершены поиски 35-летней Натальи Путиловой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели
Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области
С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций
Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия
Tele2 поддержала мурманский авиаспоттинг
В Мурманской области ЕГЭ по китайскому языку сдавала одна выпускница
Открыт проезд по дороге к селу Ковда в Мурманской области
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших коронавирусом в регионе превысило 9 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 июля 2020 года составило 61 человек
Кольский залив хотят очистить от затонувших судов в рамках нацпроекта
В Мотовском заливе искали потерявшегося рыбака на лодке
Житель Мончегорска приехал в Карелию, заболел коронавирусом и неделю не обращался к врачам
Погода в Мурманске 24 июля 2020 года: до +24 и грозы
Ливни превратили Кандалакшу в Венецию
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
35-й судоремонтный завод в Мурманске забивал сваи в 2 часа ночи и мешал горожанам спать
Где произошло ДТП с лосем, видео которого набрало больше 4 тысяч просмотров
В Мурманской области ищут 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходит на связь с февраля
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника в Мурманске сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности