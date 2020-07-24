Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области

24 Июль 2020 2020-07-24T14:21:56+03:00

Какая погода будет в Мурманске и области 25 и 26 июля

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Выходные на носу, а, значит, многие уже спланировали или начинают это делать, чем же будут заниматься в субботу и воскресенье. И погода часто играет в планах важную роль. Порадует ли нас в этот уикенд небесная канцелярия, или стоит готовиться к не самому приятному раскладу дел?

- 25-27 июля наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +8+14°, днем +19+24°, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в пятницу северянам пообещали теплую, но дождливую погоду, причем тучи придут с молниями. Также на широте Мурманска, а также южнее, уже идет период белых ночей, который закончится 11 августа, после чего придет обычная смена дня и ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU