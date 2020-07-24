2020-07-24T08:59:20+03:00
Общество

Погода в Мурманске 24 июля 2020 года: до +24 и грозы

Какая погода будет в Мурманской области 24 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской ожидаются грозы.В Мурманской ожидаются грозы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На смену непривычной для Мурманской области жара до +24 и выше пришло приятное тепло. А на небе все чаще гуляют облака. И если во многих населенных пунктах Кольского полуострова дожди уже прошли, то в Мурманске пока слишком сухо, что расстраивает тех, кто мечтает о тихой охоте: в засуху грибы растут плохо.

Что же обещает нам пятница, 24 июля?

- Переменная облачность. Местами дождь, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +19+24°, - рассказывает о планах небесной канцелярии на этот день гидрометцентр Мурманской области.

Как сообщает паблик в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, теплее всего 28 июля было в 1938 году: +28,5. А вот холоднее всего в 1929 году: +3,7.

Напомним: с 23 июля на широте Мурманска начались белые ночи. Продлятся они до 11 августа.

- В ближайшие 3 недели солнце даже в пик ночи не будет опускаться под линию горизонта ниже, чем на 6 градусов, продолжительность светлого времени суток будет равна 24 часам, - пишет “Погода в Мурманске”.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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