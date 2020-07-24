В Мотовском заливе искали потерявшегося рыбака на лодке
Погода нынче благоволит активному отдыху на природе. Правда, он всегда сопряжен с риском заблудиться. Именно так произошло с мужчиной, который вместе с другом отправился на рыбалку к берегам полуострова Рыбачий.
- Мужчины на двух лодках вышли из Ура-Губы, чтобы порыбачить в окрестностях мыса Шарапов. Ближе к вечеру 22 июля стали возвращаться. Однако до Ура-Губы добрался только один из рыбаков. Он-то и сообщил в экстренную службу, что его друг пропал по дороге, - рассказывают в Северо-Западном региональном поисково-спасательный отряде МЧС России.
А вскоре спасателям позвонил и сам потерявшийся. Правда, связь оставляла желать лучшего, но, тем не менее, удалось выяснить, что мужчина потерял ориентировку, высадился на берег в незнакомом месте, бензин закончился, на горизонте видит какие-то строения. А потом связь и вовсе прервалась.
- Спасатели с воды обследовали несколько десятков километров побережья Мотовского залива и обнаружили лодку, а следом и самого рыбака. На берегу его приютили очевидцы, - уточняют в ведомстве.
В итоге мужчину вместе с лодкой эвакуировали к дороге и передали другу.
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