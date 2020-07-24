В Мотовском заливе искали потерявшегося рыбака на лодке

24 Июль 2020 2020-07-24T09:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода нынче благоволит активному отдыху на природе. Правда, он всегда сопряжен с риском заблудиться. Именно так произошло с мужчиной, который вместе с другом отправился на рыбалку к берегам полуострова Рыбачий.

- Мужчины на двух лодках вышли из Ура-Губы, чтобы порыбачить в окрестностях мыса Шарапов. Ближе к вечеру 22 июля стали возвращаться. Однако до Ура-Губы добрался только один из рыбаков. Он-то и сообщил в экстренную службу, что его друг пропал по дороге, - рассказывают в Северо-Западном региональном поисково-спасательный отряде МЧС России.

А вскоре спасателям позвонил и сам потерявшийся. Правда, связь оставляла желать лучшего, но, тем не менее, удалось выяснить, что мужчина потерял ориентировку, высадился на берег в незнакомом месте, бензин закончился, на горизонте видит какие-то строения. А потом связь и вовсе прервалась.

- Спасатели с воды обследовали несколько десятков километров побережья Мотовского залива и обнаружили лодку, а следом и самого рыбака. На берегу его приютили очевидцы, - уточняют в ведомстве.

В итоге мужчину вместе с лодкой эвакуировали к дороге и передали другу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сорвавшегося со склона горы Кукисвумчорр туриста эвакуировали на вертолете. Спасательная операция длилась около 16 часов (Подробности)

Три туриста не смогли спуститься с горы Вудъяврчорр в Кировске. Снимать любителей завораживающих пейзажей пришлось спасателям (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU