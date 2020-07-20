Сорвавшегося со склона горы Кукисвумчорр туриста эвакуировали на вертолете
Хибины – прекрасные и суровые горы. Они не терпят безответственности и любят, когда туристы совершают только четко выверенные шаги. Малейшая ошибка может стоить дорого. Именно так произошло с одним из членов туристической группы, которая приехала в Хибины из Москвы.
- Четверо туристов, предварительно зарегистрировавшись, вышли в поход 13 июля по выбранному маршруту. Около 20.30 19 июля один из мужчин сорвался со склона горы Кукисвумчорр и упал, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.
Двое его товарищей остались возле него, а третий пошел искать место, где берет мобильная связь. До турбазы «Куэльпорр» он дошел только к 2.00 и вызвал спасателей. Те смогли добраться до пострадавшего только через пять часов – несчастный случай произошел в труднодоступном месте.
- Отмечу, что мужчина был в удовлетворительном состоянии, и угрозы для его жизни не было. Его безопасно транспортировали сначала до квадроцикла, а на нем уже доставил пострадавшего к вертолету, который около 13.00 приземлился в Мурманске. Мужчина был передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в областную клиническую больницу, - отметил Михаил Бурков.
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