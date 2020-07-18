В Росляково, чтобы спасти рыжего кота, хозяева сломали стену в туалете

Карамелька устроил 10-дневные приключения и себе, и хозяевам. Фото: Из личного архива Любови Филатовой

Необычная история произошло в микрорайоне Мурманска Рослково. Хозяевам, чтобы спасти своего рыжего кота по кличке Карамелька из ловушки, пришлось ломать стену в туалете.

- Все произошло 3 июля во время нашего переезда на Школьную, 17. Кот домашний, и ни разу не был на улице, - рассказывает хозяйка рыжего проказника Любовь Филатова.

Видимо испугавшись шума, Карамелька решил спрятаться в туалете в вентиляционной шахте, решетку с которой зачем-то сняли грузчики. Котика сначала искали за пределами квартиры, потом пытались выманить из шахты, но все бесполезно.

- Чтобы он не умер с голоду, оставляли ему еду и воду каждый день, он все съедал и убегал обратно в свое укрытие, - рассказывает о ходе спасательной операции Любовь Филатова. – В итоге пришлось ломать стену в туалете и снимать вентиляционную решетку в ванной. Вытащили с помощью лианы для ванной: согнули ее буквой S, пошевелили этим приспособлением из ванной в туалет и обратно. Перепуганный Карамелька вылетел со скоростью света через разлом в стене.

Минут вентиляционной кот – так теперь его любя называют хозяева – еще бился в окна с перепугу. А потом легко и быстро позволил себя поймать. После этого случая Любовь Филатова лично проверила все вентиляционные отверстия на наличие на них надежных решеток.

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