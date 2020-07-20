Три туриста не смогли спуститься с горы Вудъяврчорр в Кировске
На улице разгар лета, и погода так и шепчет северянам, что пора на природу. Правда, отправляясь греться на припекающее солнышко и наслаждаться прекрасными видами, нельзя забывать о безопасности. Как раз это правило нарушили три незадачливых туриста в Кировске.
- Молодые люди поднялись на гору Вудъяврчорр, откуда открываются незабываемые виды. Однако спуститься обратно самостоятельно туристы не смогли и позвонили спасателям, - рассказывают в поисково-спасательном подразделении «Кировск».
Спасатели добрались до молодых людей с помощью альпинистского снаряжения, потом подняли их до безопасного места и сопроводили к подножию горы. Помощь медиков им не потребовалось.
Напомним: до этого спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который сорвался со склона горы Кукисвумчорр. Спасательная операция длились 16 часов и закончилась благополучно: пострадавшего на вертолете доставили в больницу.
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