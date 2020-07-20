Три туриста не смогли спуститься с горы Вудъяврчорр в Кировске

20 Июль 2020 2020-07-20T15:37:46+03:00

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На улице разгар лета, и погода так и шепчет северянам, что пора на природу. Правда, отправляясь греться на припекающее солнышко и наслаждаться прекрасными видами, нельзя забывать о безопасности. Как раз это правило нарушили три незадачливых туриста в Кировске.

- Молодые люди поднялись на гору Вудъяврчорр, откуда открываются незабываемые виды. Однако спуститься обратно самостоятельно туристы не смогли и позвонили спасателям, - рассказывают в поисково-спасательном подразделении «Кировск».

Спасатели добрались до молодых людей с помощью альпинистского снаряжения, потом подняли их до безопасного места и сопроводили к подножию горы. Помощь медиков им не потребовалось.

Напомним: до этого спасателям пришлось эвакуировать мужчину, который сорвался со склона горы Кукисвумчорр. Спасательная операция длились 16 часов и закончилась благополучно: пострадавшего на вертолете доставили в больницу.

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