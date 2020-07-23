4 года к сроку получил осужденный из колонии в Мурмашах за взятку в 25 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T11:15:18+03:00

Инспектор, участвовавший в этой сделке, уже лишился работы и получил штраф в 250 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Взаимовыгодное сотрудничество между осужденным и инспектором исправительной колонии №18 строгого режима в Мурмашах обернулось крупными неприятностями для обоих.

Напомним: год назад сиделец договорился с сотрудником, что тот за 25 тысяч рублей пронесет ему сим-карты, мобильный телефон Sony с сим-картой внутри, USB-провод и стереогарнитуру к нему. Инспектор получил 17600 рублей аванса и смог даже передать осужденному две сим-карты. Во время попытки пронести в колонию мобильный телефон его задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН по Мурманской области.

К слову, нечистого на руку сотрудника колонии уже уволили, а суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Что касается осужденного, то он был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

- Суд приговорил осужденного к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. – Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деле о взятке в министерстве имущественных отношений Мурманской области нашли новых фигурантов. Следователи опросили уже 25 свидетелей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU