2020-07-23T11:15:18+03:00
Происшествия

4 года к сроку получил осужденный из колонии в Мурмашах за взятку в 25 тысяч рублей

Инспектор, участвовавший в этой сделке, уже лишился работы и получил штраф в 250 тысяч рублей
Варвара РУСЛАНОВА
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Осужденный продлили себе срок из-за желания иметь мобильный телефон.Осужденный продлили себе срок из-за желания иметь мобильный телефон.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Взаимовыгодное сотрудничество между осужденным и инспектором исправительной колонии №18 строгого режима в Мурмашах обернулось крупными неприятностями для обоих.

Напомним: год назад сиделец договорился с сотрудником, что тот за 25 тысяч рублей пронесет ему сим-карты, мобильный телефон Sony с сим-картой внутри, USB-провод и стереогарнитуру к нему. Инспектор получил 17600 рублей аванса и смог даже передать осужденному две сим-карты. Во время попытки пронести в колонию мобильный телефон его задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН по Мурманской области.

К слову, нечистого на руку сотрудника колонии уже уволили, а суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Что касается осужденного, то он был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

- Суд приговорил осужденного к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. – Приговор суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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