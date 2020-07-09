В деле о взятке в министерстве имущественных отношений Мурманской области нашли новых фигурантов

9 Июль 2020 2020-07-09T08:57:26+03:00

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В феврале министерстве имущественных отношений Мурманской области прошли обыски, а после был задержан заместитель министра Сергей Бунтова. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия) - чиновника обвинили в получении взятки почти в 200 тысяч рублей. Также он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сейчас стали известны подробности этого дела. Был задержан 35-летний бывший заместитель директора имущественной казны Мурманской области. Как соучастник преступления он организовал оценку стоимости недвижимого имущества, стоящего на балансе Центра технической инвентаризации и пространственных данных, по заведомо заниженной стоимости. Его обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

- Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Североморска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия). По версии следствия, 19 февраля 2020 года мужчина передал незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей, предназначавшееся заместителю Министра имущественных отношений Мурманской области. В пользу взяткодателя организована незаконная продажа недвижимого имущества, стоящего на балансе Центра технической инвентаризации и пространственных данных, по заведомо заниженной стоимости, указанной в подложном отчете об оценке, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи уже опросили более 25 свидетелей по данному уголовному делу.

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