2019-10-17T11:03:17+03:00
Происшествия

В Мурмашах младший инспектор ИК-18 пойдет под суд за взятку в 25 тысяч рублей

Он должен был передать осужденному сим-карты, мобильный телефон и комплектующие к нему
Варвара РУСЛАНОВА
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Вместо того, чтобы пресекать использование мобильного телефона, младший инспектор решил сам снабдить осужденного средством связи, разумеется, не безвозмездно.Вместо того, чтобы пресекать использование мобильного телефона, младший инспектор решил сам снабдить осужденного средством связи, разумеется, не безвозмездно.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Эта история, кажется, уже стара как мир. Подопечные исправительных учреждений стараются всеми способами заполучить запрещенные на территории колоний средства связи и порой даже готовы пойти на подкуп своих надзирателей. Перед очередным искушением не устоял теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №18 в Мурмашах.

- 5 августа младший инспектор получил от родственников осужденного в ИК-18 17600 рублей авансом. Взамен он должен был пронести на территорию своего учреждения и передать подопечному сим-карты, мобильный телефон Sony с сим-картой внутри, USB-провод и стерео-гарнитуру к нему. После этого сотрудник должен был получить еще 7400 рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Младший инспектор пронес в колонию две сим-карты, а на следующий день собирался доставить осужденному и мобильник, но выполнить миссию ему помешали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Мурманской области.

В итоге предприимчивый младший инспектор остался и без прибыли, и без работы. Более того, сейчас он готовится предстать перед судом по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия». К слову, еще на стадии следствия бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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