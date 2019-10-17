В Мурмашах младший инспектор ИК-18 пойдет под суд за взятку в 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-17T11:03:17+03:00

Он должен был передать осужденному сим-карты, мобильный телефон и комплектующие к нему

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Эта история, кажется, уже стара как мир. Подопечные исправительных учреждений стараются всеми способами заполучить запрещенные на территории колоний средства связи и порой даже готовы пойти на подкуп своих надзирателей. Перед очередным искушением не устоял теперь уже бывший сотрудник исправительной колонии №18 в Мурмашах.

- 5 августа младший инспектор получил от родственников осужденного в ИК-18 17600 рублей авансом. Взамен он должен был пронести на территорию своего учреждения и передать подопечному сим-карты, мобильный телефон Sony с сим-картой внутри, USB-провод и стерео-гарнитуру к нему. После этого сотрудник должен был получить еще 7400 рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Младший инспектор пронес в колонию две сим-карты, а на следующий день собирался доставить осужденному и мобильник, но выполнить миссию ему помешали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Мурманской области.

В итоге предприимчивый младший инспектор остался и без прибыли, и без работы. Более того, сейчас он готовится предстать перед судом по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия». К слову, еще на стадии следствия бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU