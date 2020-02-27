Младшего инспектора колонии в Мурмашах оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку в 10 раз меньше

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:27:35+03:00

Еще два года ему нельзя будет работать на определенных должностях

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Несмотря на неизбежное наказание, искушение нажиться на доставке телефонов и комплектующих к ним в исправительные учреждения, где они априори запрещены, бывает настолько сильным, что перед ним не устоять. А ведь в случае фиаско сотрудник теряет работу и приобретает судимость. Однако это не остановило теперь уже бывшего младшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии №18 в Мурмашах.

- На режимной территории учреждений УФСИН запрещены мобильные телефоны, сим-карты и комплектующие к ним. Тем не менее, за вознаграждение в 17600 рублей младший инспектор пронес в колонию и передал осужденному сим-карты, мобильный телефон Sony с сим-картой внутри, зарядное устройство и стереогарнитуру, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

А вот оставшиеся деньги сотрудник ИК-18 получить не успел – его задержали. Незаконный способ дополнительного заработка не укрылся от бдительного ока отдела собственной безопасности УФСИН по Мурманской области.

Младший инспектор вину свою признал, а суд за получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ) оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшие два года ему нельзя занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на государственной службе.

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