2020-07-20T10:16:49+03:00
Экономика

В Мурманской области появилась управляющая компания «Столица Арктики»

Ее задача – сопровождать резидентов территории опережающего развития
Елена МОЛОДЦОВА
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Для ТОР создали первую управляющую компанию. Фото: Правительство Мурманской областиДля ТОР создали первую управляющую компанию. Фото: Правительство Мурманской области
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С момента утверждения первой в истории России арктической территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» прошло два месяца, а в Мурманской области уже появилась одноименная управляющая компания. Ее создали правительство региона и Фонд по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Эта управляющая компания станет оператором и будет сопровождать резидентов ТОР. Кроме того, президентом подписан закон, так называемый «Арктический пакет», который дает беспрецедентные преференции для ведения инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны. Мурманская область полностью попадает под территорию Арктики, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Теперь, с одной стороны, там радикальное снижение налогов, в том числе налог на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет, на 10 лет эта ставка обнулена. С другой стороны, те инвесторы, которые становятся резидентами, Арктической территории, инвестируя от 1 миллиона рублей в реализацию проекта, получают льготу на оплату социальных взносов.

В «Арктическом пакете» есть еще целый набор преференций налоговых и административных. Эта управляющая компания, в том числе будет сопровождать тех резидентов, которые будут инвестировать деньги на территории региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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