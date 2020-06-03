Грузооборот Мурманского транспортного узла намерены увеличить до 100 миллионов тонн

Несмотря на форс-мажорную ситуацию с рухнувшим под Мурманском железнодорожным мостом, связывающим город с остальной частью России, столицу Заполярье ждут большие перспективы. Политики и крупные игроки на рынке сулят городу-герою и всему региону небывалые перспективы.

- Изначально планировалось, что перевалка грузов на Мурманском транспортном узле (МТУ) составит 28 миллионов тонн. Сейчас этот проект реализуется, строится морской порт «Лавна». С учетом появления первой территории опережающего развития «Столица Арктика» и всех преференций, которые предоставляются Мурманской области в связи с взаимодействием с инвесторами, мы уже понимаем, что потребность в перевалке грузов в ближайшие несколько лет составит 44 миллиона тонн. Кроме того, весь наш анализ, перспективы и инициативы говорят о том, что объем грузооборота в нашем незамерзающем порту составит 100 миллионов тонн, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас власти региона вместе с «РЖД» отрабатывают инвестиционные проектные решения необходимые, чтобы радикально повысить мощность Мурманского транспортного узла. Это поможет экономики Мурманской области и всей арктической территории выйти на совершенно другой уровень развития. По словам Андрея Чибиса, новые проекты дадут экономике региона взрывной рост.

- Безусловно, мы считаем, что направление Мурманска является очень важным и перспективным. Мы готовы ускорить сроки строительства, поскольку груз интересный, а проекты, которые предлагает область и инвесторы высокодоходные. Они создадут хороший задел для экономики Российской Федерации, - сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. – Поскольку грузы пойдут по всей стране, то нам предстоит расширять инфраструктуру не только здесь, в Мурманске, но и в Санкт-Петербурге и Москве.

Более того, перспективное развитие МТУ обсуждается в правительстве РФ вплоть до 2030 года и заложить в стратегию до 2035 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый железнодорожный мост под Мурманском построят уже к началу октября. С 23 июня составы пойдут по альтернативной ветке (Подробности)

Первая в Арктике ТОР: почти 2 тысячи рабочих мест и 140 миллиардов инвестиций. «Столицу Арктики» официально зарегистрировали (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru