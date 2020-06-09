В ТОР "Столица Арктики"появится пятый резидент

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:29:24+03:00

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В середине мая правительство РФ утвердило ТОР "Столица Арктики" - первую в своем роде в арктической зоне нашей страны.

Сейчас в ней четыре резидента: "Новатэк" (Центр крупнотоннажных морских сооружений), морской торговый порт "Лавна" (угольный перегрузочный комплекс "Лавна"), морской терминал "Тулома" (терминал минеральных удобрений апатитового концентрата), Корпорации развития Мурманской области (международный культурный деловой центр). Скоро их число может увеличиться до пяти.

Речь идет о проекте "Арктик СПГ-2", в рамках которого на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске создается производственная база для строительства модулей верхних строений.

- Эксплуатация цехов рассчитана как минимум на 10 лет. Самое главное, помимо инвестиций, – создание новых рабочих мест. Сейчас от общего числа работников стройки 30% – жители Мурманской области. Компания является еще одним потенциальным резидентом ТОР "Столица Арктики". Мы, безусловно, будем оказывать всестороннюю поддержку, чтобы такие предприятия строились и развивались на территории региона, – рассказал во время посещения площадки губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас на ней создано почти 800 рабочих мест, 30% из которых занимают жители Мурманской области. Но уже в декабре этого года здесь будет трудиться более 1200 человек. Общий объем инвестиций по проекту, включая структуру капитальных вложений, составит порядка 475 миллионов рублей.

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