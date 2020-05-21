В правительстве предложили расширить границы Северного морского пути за счет Баренцева моря

21 Май 2020 2020-05-21T13:45:03+03:00

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Государственная комиссия по вопросам развития Арктики на последнем заседании рассмотрело важное для Мурманска предложение.

Если говорить предметно, то из новой стратегии развития Арктики уберут понятие "Северный морской транспортный коридор", однако будут расширять границы Северного морского пути за счет включения акваторий Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России. Сейчас Севморпуть связывает Новую Землю и мыс Дежнева в Береговом проливе. А теперь линия может связать Мурманск и Петропавловск-Камчатский: в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики будут думать над проектом регулярной контейнерной линии между этими двумя точками.

Для расширения границ Северного морского пути должна быть изменена статья 5.1 Морского кодекса.

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