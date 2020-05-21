2020-05-21T13:45:03+03:00
Общество

В правительстве предложили расширить границы Северного морского пути за счет Баренцева моря

Регулярная контейнерная линия может связать Мурманск и Петропавловск-Камчатский
Мария ПАШЕНКОВА
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Севморпуть планируют расширить за счет Баренцева моря.Севморпуть планируют расширить за счет Баренцева моря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Государственная комиссия по вопросам развития Арктики на последнем заседании рассмотрело важное для Мурманска предложение.

Если говорить предметно, то из новой стратегии развития Арктики уберут понятие "Северный морской транспортный коридор", однако будут расширять границы Северного морского пути за счет включения акваторий Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России. Сейчас Севморпуть связывает Новую Землю и мыс Дежнева в Береговом проливе. А теперь линия может связать Мурманск и Петропавловск-Камчатский: в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики будут думать над проектом регулярной контейнерной линии между этими двумя точками.

Для расширения границ Северного морского пути должна быть изменена статья 5.1 Морского кодекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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