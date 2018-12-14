Мурманск и Кандалакша вошли в число городов, где правительство РФ разрешило создать беспошлинную торговлю

14 Дек. 12:12 2018-12-14T12:12:17+03:00

В аэропорту Мурманска, а также в морских пунктах пропуска областного центра и Кандалакши, могут открыться точки беспошлинной торговли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Некогда в аэропорту "Мурманск" работал магазинчик дьюти-фри, но потом закрылся. В регионе не раз обсуждали, что надо бы работать в данном направлении, но... Сейчас туристы, может, и хотели бы купить что-то подешевле, но возможно нет. Пока...

12 декабря председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление "Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным или водным транспортом ".

- Документ был внесен Минфином России. В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, могут реализовываться, в том числе физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС. Она допускается в магазинах беспошлинной торговли, которые работают в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС воздушным и водным транспортом, - говорится в пояснении к постановлению.

Список аэропортов, где планируют открыть дьюти-фри, состоит из 75 пунктов. И в него вошла воздушная гавань Мурманска. А вот в морские пукты пропуска попали сразу два заполярных города - областной центр и Кандалакша.