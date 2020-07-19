Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 19 июля 2020 года составило 49 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T11:13:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 19 июля 2020 года

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Увы, еще один день не принес затишья. В Мурманской области вновь выросло число жертв коронавируса. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, умерших от COVID-19 уже 49 человек. 18 июля их было 47. За неделю - с 12 июля - число умерших выросло почти в полтора раза - с 29 человек до 49.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 56 и 66 лет. Они имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, астма, атеросклероз. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе 8272 заболевших коронавирусом, 4387 человек уже выздоровели. Больше всего зараженных - в Мурманске - 3933 человека.

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