Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 19 июля 2020 года составило 49 человек
Увы, еще один день не принес затишья. В Мурманской области вновь выросло число жертв коронавируса. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, умерших от COVID-19 уже 49 человек. 18 июля их было 47. За неделю - с 12 июля - число умерших выросло почти в полтора раза - с 29 человек до 49.
- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 56 и 66 лет. Они имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, астма, атеросклероз. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - уточнили в оперативном штабе.
Всего в регионе 8272 заболевших коронавирусом, 4387 человек уже выздоровели. Больше всего зараженных - в Мурманске - 3933 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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