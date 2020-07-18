Для жительницы Мурманска мытье окна закончилось трагедией

18 Июль 2020 2020-07-18T09:51:41+03:00

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Конечно, любой хозяйке надо, чтобы ее квартира блестела от чистоты. Однако наведение лоска порой может закончиться трагедией. Именно так произошло в Мурманске 14 июля.

- Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 14 июля тела женщины возле дома №27 по улице Нахимова. По предварительной версии, мурманчанка мыла окно в своей квартире на 4 этаже. От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий день, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего, также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: в этот же день, по информации источника «КП», из окна гостиницы «Моряк», где находится обсерватор, произошло похожее ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU