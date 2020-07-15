В Мурманске из окна гостиницы «Моряк», где находится обсерватор, выпал мужчина

15 Июль 2020 2020-07-15T12:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Изоляция во время пандемии коронавируса – дело нелегкое. Провести в четырех стенах в среднем две недели под силу не каждому. Видимо поэтому она не проходит без неприятных инцидентов, свежим воздухом подышать хочется.

- В 16.26 14 июля Книповича, 23, гостиница «Моряк» - из окна выпал мужчина, - такое сообщение появилось в соцсетях.

К слову, именно здесь находится один из обсерваторов города Мурманска. Официальный комментарий по поводу этого инцидента «Комсомолке» получить не удалось, поскольку речь идет об обсерваторе.

Однако, как рассказал источник «КП», этот несчастный случай днем 14 июля, действительно, имел место быть.

- Из окна какого именно этажа выпал мужчина, не известно. Тем не менее, он получил незначительные травмы, а медицинская помощь ему была оказана незамедлительно, - уточнил собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске из окна выпала 70-летняя женщина. В обстоятельствах гибели пенсионерки разбираются следователи (Подробности)

Следователи завершили проверку по гибели пенсионерки, выпавшей из окна поликлиники Мончегорска. Беда произошла 12 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU