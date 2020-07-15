2020-07-15T12:38:06+03:00
Происшествия

В Мурманске из окна гостиницы «Моряк», где находится обсерватор, выпал мужчина

Медицинская помощь ему была оказана сразу
Варвара РУСЛАНОВА
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Окно обсерватора оказалось предательски хрупким.Окно обсерватора оказалось предательски хрупким.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Изоляция во время пандемии коронавируса – дело нелегкое. Провести в четырех стенах в среднем две недели под силу не каждому. Видимо поэтому она не проходит без неприятных инцидентов, свежим воздухом подышать хочется.

- В 16.26 14 июля Книповича, 23, гостиница «Моряк» - из окна выпал мужчина, - такое сообщение появилось в соцсетях.

К слову, именно здесь находится один из обсерваторов города Мурманска. Официальный комментарий по поводу этого инцидента «Комсомолке» получить не удалось, поскольку речь идет об обсерваторе.

Однако, как рассказал источник «КП», этот несчастный случай днем 14 июля, действительно, имел место быть.

- Из окна какого именно этажа выпал мужчина, не известно. Тем не менее, он получил незначительные травмы, а медицинская помощь ему была оказана незамедлительно, - уточнил собеседник издания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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