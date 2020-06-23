Следователи завершили проверку по гибели пенсионерки, выпавшей из окна поликлиники Мончегорска

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:01:35+03:00

Женщина выпала из окна и погибла от полученных травм на месте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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12 мая трагедия произошла в Мончегорске на проспекте Металлургов: из окна четвертого этажа городской поликлиники выпала женщина 1950 года рождения. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Была назначена процессуальная проверка, сейчас стали известны ее результаты.

- Уголовное дело по данному происшествию возбуждаться не будет, так как смерть жительницы Мончегорска не носит насильственный характер. Это был несчастный случай, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: следователи сейчас проводят проверки по гибели мужчины в в Гирвасском заказнике Мурманской области. Рыбак сгорел вместе с рыбацким домиком. Также расследуется гибель мужчины во время сноса дома в Заполярном.

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