2020-06-22T14:36:55+03:00
Общество

По факту смерти 19-летнего Валентина Шемякина, тело которого нашли в реке Роста в Мурманске, не стали возбуждать уголовное дело

Как выяснили следователи, в гибели молодого человека не был замешан криминал
Наталья ЛОБАНОВА
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Валентина Шемякина не смогли найти живым и невредимым.Валентина Шемякина не смогли найти живым и невредимым.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Мурманские следователи завершили проверку по факту гибели 19-летнего Валентина Шемякина. Напомним, что с февраля этого года молодой человек, не вернувшись домой от друга, считался без вести пропавшим.

Несколько месяцев его повсюду искали, но все было тщетно. И так до 13 июня - в этот день тело северянина обнаружили в реке Росте. Сейчас стало известно, что в гибели Валентина не был замешан криминал.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как отсутствует событие какого-либо преступления. Смерть погибшего не носит насильственный или криминальный характер, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, но ее результаты следователи не называют.

Напомним: в Мурманске пропавшую год назад 13-летнюю школьницу расчленили и сожгли. Девочка сбежала из дома после того, как участвовала в избиении сверстницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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