2020-06-16T14:25:03+03:00
Происшествия

В Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина

Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Валентина нашли погибшим. Фото: СУ СКР по МОВалентина нашли погибшим. Фото: СУ СКР по МО
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С начала февраля в Мурманске искали без вести пропавшего 19-летнего Валентина Шемякина, который не вернулся домой из гостей. Нашли его только на днях, 13 июня. И, к сожалению, парень погиб.

- Тело молодого человека обнаружили в реке Роста в районе улицы Брянской в Мурманске. Прибывший на место происшествия следователь осмотрел погибшего. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, нет. Сейчас опрашиваются очевидцы и родственники северянина, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в реке Тюва нашли тело мужчины, пропавшего в мае. Следователи Мурманской области назначили процессуальную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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