В Мончегорске пенсионерка выпала из окна поликлиники и разбилась насмерть
ЧП за ЧП происходят в Мурманской области, словно отмена режима самоизоляции дала зеленый свет всевозможным несчастьям. Напомним: утром 14 мая из окна шестого этажа дома № 27 на улице Маклакова в Мурманске выпал 45-летний мужчина. Со множественными переломами его доставили в больницу. А теперь стало известно об аналогичном инциденте в Мончегорске.
- ЧП произошло 12 мая в городской поликлинике на проспекте Металлургов. Из окна 4-го этажа выпала женщина, 1950 года рождения. Ее сразу же обнаружили сотрудники медучреждения, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета следственного управления по Мурманской области Алина Александрович.
К сожалению, 70-летней северянке не повезло – она погибла на месте. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники следственного комитета. В ведомстве проводят процессуальную проверку по факту гибели женщины.
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