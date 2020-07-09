В Мурманске из окна выпала 70-летняя женщина

9 Июль 2020 2020-07-09T12:42:19+03:00

Падение со второго этажа оказалось смертельынм для пенсионерки. Фото: Следственный комитет по Мурманской области

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Утро 9 июля в столице Заполярья началось с неприятного инцидента. Под окнами одного из домов на улице Олега Кошевого было обнаружено тело пожилой мурманчанки.

- Погибшую обнаружил сосед около 8.00 9 июля в палисаднике дома 12, корпус 1, на улице Олега Кошевого. Прибывшим на место происшествия следователи провел осмотр тела погибшей – каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти женщины, не обнаружено. Проводится доследственная проверка, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшей оказалась 70-летняя местная жительница. Следователи установили, что пенсионерка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Обстоятельства, предшествующие этому событию, еще предстоит выяснить. Известно, что следы борьбы и волочения на месте падения и в квартире отсутствуют.

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