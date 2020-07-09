Стало известно, из-за чего погиб пропавший в Туломе рыбак

9 Июль 2020 2020-07-09T11:45:42+03:00

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Несчастный случай произошел в конце мая на реке Тулома. Напомним, что тогда семья северян с другом отдыхала на острове в районе 42 километра автодороги Кола - Лотта. В какой-то момент мужчины собрались порыбачить на надувной лодке, а женщины с детьми остались на берегу. Но никто из уплывших не вернулся назад.

На место прибыли спасатели, которые нашли тело одного из мужчин примерно в двух километрах от перевернутой лодки. Сейчас стало известно, из-за чего погиб рыбак. Уголовное дело возбуждать не стали.

- За отсутствием состава преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Причиной смерти 34-летнего северянина стало утопление, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Второго рыбака спасатели все еще ищут.

Напомним: на Имандре спасали выпавшего из лодки рыбака, который потерял сознание. Несчастный случай произошел в районе Тик Губы.

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ИСТОЧНИК KP.RU