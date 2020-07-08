В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
В Мурманской области делается многое, чтобы создать комфортную городскую среду. Вот только, увы, не все северяне ценят это. Очередные акты вандализма произошли в конце июня в Мончегорске.
- Около 16.30 26 июня в День памяти воинов-североморцев, погибших при исполнении воинского долга в Чеченской республике неизвестный мужчина залез на мемориальный комплекс – машину БМП, снял флаг и ушел с ним, - рассказывают в администрации Мончегорска. – А 30 июня группа подростков в центральном парке имени С. Бровцева поснимала деревянные балки с сидений скамеек, что расположены у сцены.
В Мончегорске подростки испортили скамейки в парки.Автор: Администрация Мончегорска! другой источник
Оба случая попали на камеры видеонаблюдения, но предстоящая дурная слава мончегорцев не смутила. К слову, столь недостойное поведение земляков не задело и идущих мимо прохожих.
Это далеко не первые случаи вандализма среди северян. Напомним: в мае дети подожгли венки у у памятника пограничнику Михаилу Бабикову в Заполярном. А уж сколько стеклянных остановок неизвестные побили в Мурманске не перечесть.
В Мончегорске мужчина снял флаг с монумента.Автор: Администрация Мончегорска! другой источник
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