2020-07-17T17:28:39+03:00
Происшествия

ДТП с четырьмя пострадавшими под Снежногорском: водитель "ВАЗа" вылетел в дороги

Северянин не справился с управлением автомобиля
Наталья ЛОБАНОВА
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Пострадавших госпитализировали в больницу. Фото: ОГИБДД в ЗАТО АлександровскПострадавших госпитализировали в больницу. Фото: ОГИБДД в ЗАТО Александровск
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Ранним утром 17 июля в ЗАТО Александровск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием одной машины. Пострадали четыре человека.

- В 04.10 водитель автомобиля "ВАЗ 21150", двигаясь со стороны Снежногорска в направлении Гаджиево, по неустановленной причине не справился с управлением транспортного средства и съехал с дороги. В результате аварии 22-летний водитель и три пассажира отечественного авто госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ОМВД России по ЗАТО Александровск.

Сотрудники заполярной госавтоинспекции настоятельно просят автолюбителей и пешеходов быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах.

Напомним: стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка. Как оказалось, водитель был отцом погибшей девочки.

Подробнее: https://severpost.ru/read/98841/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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