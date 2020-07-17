ДТП с четырьмя пострадавшими под Снежногорском: водитель "ВАЗа" вылетел в дороги
Ранним утром 17 июля в ЗАТО Александровск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием одной машины. Пострадали четыре человека.
- В 04.10 водитель автомобиля "ВАЗ 21150", двигаясь со стороны Снежногорска в направлении Гаджиево, по неустановленной причине не справился с управлением транспортного средства и съехал с дороги. В результате аварии 22-летний водитель и три пассажира отечественного авто госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ОМВД России по ЗАТО Александровск.
Сотрудники заполярной госавтоинспекции настоятельно просят автолюбителей и пешеходов быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах.
Напомним: стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка. Как оказалось, водитель был отцом погибшей девочки.
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