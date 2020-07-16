Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему закрыли въезд в село Ловозерского района
Коронавирус в Заполярье набирает обороты, и властям приходится снова закручивать гайки. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о введении ограничений на въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского и ЗАТО Островной. Попасть теперь туда можно только при наличии прописки или разрешения от главы администрации муниципалитета.
К слову, по всем попавшим в этот список населенным пунктам пролегает маршрут теплохода «Клавдия Еланская».
«Комсомолка» разбиралась, какие причины есть у властей, чтобы ввести ограничения в селе Сосновка Ловозерского района.
- Такое решение было принято из-за удаленности села и большого потока туристов в него. Поскольку весь маршрут теплохода «Клавдия Еланская» попадает в территорию с особым режимом, туда вошла и Сосновка, - отметила заместитель главы администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова. – Кроме того, мы планируем выйти в оперативный штаб по коронавирусу при правительстве Мурманской области с предложением закрыть для въезда также Краснощелье и Каневку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)
За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»