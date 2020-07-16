Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему закрыли въезд в село Ловозерского района

16 Июль 2020 2020-07-16T15:15:32+03:00

В село Сосновку теперь тоже можно попасть только по прописке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попасть в Сосновку можно будет только по прописки

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Коронавирус в Заполярье набирает обороты, и властям приходится снова закручивать гайки. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о введении ограничений на въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского и ЗАТО Островной. Попасть теперь туда можно только при наличии прописки или разрешения от главы администрации муниципалитета.

К слову, по всем попавшим в этот список населенным пунктам пролегает маршрут теплохода «Клавдия Еланская».

«Комсомолка» разбиралась, какие причины есть у властей, чтобы ввести ограничения в селе Сосновка Ловозерского района.

- Такое решение было принято из-за удаленности села и большого потока туристов в него. Поскольку весь маршрут теплохода «Клавдия Еланская» попадает в территорию с особым режимом, туда вошла и Сосновка, - отметила заместитель главы администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова. – Кроме того, мы планируем выйти в оперативный штаб по коронавирусу при правительстве Мурманской области с предложением закрыть для въезда также Краснощелье и Каневку.

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