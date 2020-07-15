В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства

15 Июль 2020 2020-07-15T14:26:30+03:00

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Нынешней осенью на цокольном этаже Мурманской областной научной библиотеки откроются сразу два новых учреждения: планетарий и Центр современного искусства. Напомним: о создании планетария начали говорить еще в прошлом году - идею поддержал губернатор региона Андрей Чибис. А о Центре современного искусства речь зашла зимой этого года, когда театр кукол переехал, и помещение, где раньше играли артисты, опустело.

- Место для наблюдения за звездами и планетами появится в зале площадью 65 квадратных метров. Сейчас завершены ремонтные работы и идет монтаж проекционного оборудования, каркасно-вакуумного купола и рамы-опоры. Общая стоимость составила 1,34 миллиона рублей. Открытие запланировано на октябрь этого года. Северянам будут доступны 14 просветительских фильмов в специальном формате FullDome, который гарантирует эффект полного погружения в происходящее, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В сентябре в том же здании библиотеки откроется и Центр современного искусства – пространство, где северяне смогут воплощать в жизнь собственные творческие проекты, а также работать в открытых мастерских. Косметический ремонт уже завершен.

- Региональному минкультуры поручено проработать вопрос о включении в госпрограмму на 2021 год проведение полноценного ремонта и закупки оборудования для Центра современного искусства, – сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

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