2020-07-15T14:26:30+03:00
Звезды

В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства

Открытие запланировано на осень 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
В залах уже завершили ремонт.В залах уже завершили ремонт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Нынешней осенью на цокольном этаже Мурманской областной научной библиотеки откроются сразу два новых учреждения: планетарий и Центр современного искусства. Напомним: о создании планетария начали говорить еще в прошлом году - идею поддержал губернатор региона Андрей Чибис. А о Центре современного искусства речь зашла зимой этого года, когда театр кукол переехал, и помещение, где раньше играли артисты, опустело.

- Место для наблюдения за звездами и планетами появится в зале площадью 65 квадратных метров. Сейчас завершены ремонтные работы и идет монтаж проекционного оборудования, каркасно-вакуумного купола и рамы-опоры. Общая стоимость составила 1,34 миллиона рублей. Открытие запланировано на октябрь этого года. Северянам будут доступны 14 просветительских фильмов в специальном формате FullDome, который гарантирует эффект полного погружения в происходящее, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В сентябре в том же здании библиотеки откроется и Центр современного искусства – пространство, где северяне смогут воплощать в жизнь собственные творческие проекты, а также работать в открытых мастерских. Косметический ремонт уже завершен.

- Региональному минкультуры поручено проработать вопрос о включении в госпрограмму на 2021 год проведение полноценного ремонта и закупки оборудования для Центра современного искусства, – сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открывается Мурманский областной краеведческий музей. Учреждение будет принимать только одиночных посетителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства
В Заозерске бьют тревогу из-за разлива нефтепродуктов
Мальчика из Мончегорска, избитого отчимом, отдадут на воспитание отцу
«Дорогу поднимут, а извилистые отрезки выравняют»: Продолжение реконструкции объездной в Мурманске
Погода в Мурманске на 16 июля 2020 года: в Мурманской области будет тепло
На проезде Молодежный в Мурманске ради нового здания погрануправления ФСБ проведут буровзрывные работы
Новейший ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске
В Мурманске из окна гостиницы «Моряк», где находится обсерватор, выпал мужчина
Жителю Мурманска назначили условный срок за сотрясение мозга полицейского
В мурманской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Пьяной женщине-водителю из Видяево, по вине которой в ДТП погиб пассажир, вынесли приговор
В Кандалакше и Оленегорске буксуют работы по благоустройству
Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили
Полиция опубликовала видео задержания курившей дебоширки на борту самолета Мурманск-Москва
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 15 июля 2020 года составило 39 человек
25-летний житель Мурманска сорвался со скалы в Анапе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: больше 11 миллионов рублей выделили на лекарства для пациентов с ОРВИ
В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста
Обращение губернатора Мурманской области по сложившейся ситуации со здравоохранением в регионе
В Мурманской области заработала Whatsapp-приемная для обращения по проблемам в здравоохранении
Приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском
В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам