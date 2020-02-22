2020-02-22T10:20:04+03:00
Звезды

В стенах бывшего театра кукол в Мурманске появится Центр современного искусства

Новая культурная площадка начнет свою работу уже в марте
Наталья ЛОБАНОВА
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На прежнем месте театра откроется площадка для творческих северян. Фото: правительство МОНа прежнем месте театра откроется площадка для творческих северян. Фото: правительство МО
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После того, как Мурманский областной театр кукол переехал в на новое место, помещения на Софьи Перовской, 21А, где артисты многие годы играли спектакли, опустели. Что же теперь будет на прежнем месте храма "плюшевой" Мельпомены? Оказывается, там появится Центр современного искусства.

- Это пока неофициальное название. В стенах, которые прежде занимал театр кукол, откроется площадка для профессионалов и не профессионалов, где они смогут реализовать свои самые смелые творческие проекты. Центр будет доступен для всех уже в марте этого года, - рассказал "КП" министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

Кроме того, министр отметил, что в заполярной столице также стартовал новый проект "Школа критики". Встречи слушателей проходят в Мурманской областной научной библиотеке.

- В Мурманской области отсутствуют как таковые аналитические обзоры на культурные события - кинокартины, постановки, спектакли, музыкальные перформансы. Однако критика очень важна для развития культуры. Такая школа позволит с одной стороны услышать мнение о себе артистам, а с другой - развить кругозор у потребителя и усилить их интерес к театру, музыке, киноискусству, - объяснил Евгений Гоман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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