В Мурманске откроют планетарий, а в Заозерске не будут объединять школы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-13T10:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

12 декабря в День Конституции Российской Федерации сбылась мечта девяти северян – они попали на прием к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который в честь праздника провел личный прием граждан и взял каждую проблему на контроль. Как выяснилось, по некоторым вопросам Андрей Владимирович успел даже принять конкретные решения.

- Идею Валентины Булычевой о создании в Мурманске планетария, конечно, поддержал. В области подобных образовательных центров пока нет. Современный планетарий обязательно откроем. Срок – 2020 год, - сообщил Андрей Чибис. – Разумеется, поможем Вере Мозговой из Мурмашей, которая воспитывает ребенка-инвалида. Квартира женщины, где она живет с дочкой, не приспособлена для комфортной жизни: нужно расширить дверные проемы и установить пандус. До конца недели сообщим Вере Владимировне, когда в их доме начнется ремонт.

Кроме того, глава региона лично встретился с родителями школьников из Заозерска, обеспокоенных грядущим объединением двух школ. Напомним: местные власти затеяли реорганизация для улучшения качества образования.

- Всех спешу успокоить – школы объединять не будем! А вот повышением качества образования точно займемся, - пообещал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU