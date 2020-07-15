2020-07-15T14:20:46+03:00
Общество

Мальчика из Мончегорска, избитого отчимом, отдадут на воспитание отцу

Однако мужчина восемь лет не принимал участие в воспитании сына
Мария ПАШЕНКОВА
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Суд лишил маму мальчика, избитого отчимом, родительских прав.Суд лишил маму мальчика, избитого отчимом, родительских прав.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мончегорский районный суд закончил процесс по лишению родительских прав матери 8-летнего Паши*. Напомним: в марте этого года мальчик попал в реанимацию с разрывом кишечника и другими травмами, - так сильн его избил 25-летний отчим.

Сейчас изверг находится в СИЗО, против него возбуждены два уголовных дела. Еще одно возбудили против матери Паши по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также управление образования администрации города Мончегорска подало в суд иск о лишении женщины родительских прав, который был удовлетворен.

Однако в семье Паши с этим не согласны.

- Моя внучка будет обжаловать приговор, - рассказала "КП" прабабушка Паши Валентина Андреевна. - Мальчик тоже хочет быть с мамой.

Иск о лишении родительских прав был подан и в отношении биологического отца мальчика. Но в процессе был отозван, чтобы мужчина мог взять ребенка под опеку.

- Но восемь лет Паша был не нужен родному отцу! И во время беременности, и уже после рождения. На суде он тоже говорил, что с женой привык жить для себя, - продолжает Валентина Андреевна.

Сейчас именно прабабушка имеет временную опеку над Пашей, но примерно через месяц мальчику придется переехать в новый дом. Его мама, несмотря на уголовное дело и шумиху вокруг всей этой истории, живет с сыном и бабушкой.

*имя изменено

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ИСТОЧНИК KP.RU

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