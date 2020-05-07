В Мончегорске против матери, которая год смотрела, как муж издевается над своим пасынком, возбудили уголовное дело

В конце марта в Мончегорске произошла дикая история, о которой, впрочем, стало известно позже. В реанимацию местной больницы попал 8-летний мальчик: множество синяков, разрыв кишечника, старые шрамы... Оказалось, что ребенка до реанимации избил 25-летний отчим.

Родственники Паши* не один месяц били тревогу. Отчим Кирилл появился в семье летом 2019 года, и как уверены прабабушка Валентина Андреевна и тетя мальчика Елена Билай, почти сразу стал его бить. Заявления в подразделение по делам несовершеннолетних и опеку поступали неоднократно, семья была на контроле. Но за голову все схватились только тогда, когда Паша оказался между жизнью и смертью.

Против отчима возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", сейчас Кирилл находится в СИЗО. Также жители Мончегорска создали петицию, требуя наказать мать, которая смотрела, как ее мужчина издевается над сыном, но покрывала его. Ее подписало более 5 тысяч человек.

Прошел почти месяц после широкого обсуждения этой дикой истории, о ней даже успели подзабыть, как пошла вторая волна. На нее обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая обратилась в Следственный комитет РФ и Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, в том числе системы профилактики.

- Сейчас состояние здоровья ребенка стабилизировалось, его выписали из больницы, но ему продолжают оказывать необходимую помощь на дому. Мальчик передан под временную опеку прабабушке, но фактически он продолжает проживать вместе с матерью, на глазах которой и происходили эти пытки. Необходимо проверить, насколько жизнеустройство мальчика в настоящий момент, предполагающее совместное пребывание с матерью, обеспечивает в полной мере его безопасность. Все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность. Почему не было предпринято действенных мер органами системы профилактики, несмотря на то, что тревожные сигналы поступали неоднократно еще с прошлого года? Насколько причастны другие члены семьи к жестокому обращению с ребенком? Надеемся, что в ближайшее время ответы на эти и другие вопросы будут найдены, - рассказала Анна Кузнецова.

В УМВД по Мурманской области уже проверили, что происходило в семье Паши за последний год. Сотрудники местного отделения полиции четыре раза проверяли семью из-за травм на теле ребенка - заявления писала прабабушка. Но дела не возбуждались, потому как и сам Паша, и его мать с отчимом не признавались, что в их квартире за закрытыми дверьми происходит что-то не то.

- Опрашивались мать и несовершеннолетний, которые поясняли, что травмы ребенка получены им при различных обстоятельствах: падение с велосипеда, игра на детской площадке, катание на тарзанке в развлекательном центре или прогулках на улице. В ноябре 2019 года ребенок был опрошен инспектором ПДН в присутствии педагога-психолога. Факт жестокого обращения в семье не нашел своего подтверждения. Более того, в декабре 2019 года малолетний прошел психологическую диагностику, согласно заключению которой, факты жестокого обращения в семье также отсутствуют, - уточнила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В настоящее время в отношении матери Паши составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), семья поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел.

В Следственном комитете же сообщили, что во время расследования уголовного дела вскрылись новые подробности не для слабонервных. Сомнений, что Кирилл регулярно избивал пасынка, а его супруга на это смотрела и ничего не делала, почти нет. Поэтому молодая женщина тоже стала фигурантом уголовного дела.

- В отношении мужчины следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), а в отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Так как не секрет, что семья признавалась находящейся в социально опасном положении, у следователей ей вопросы не только к родителям ребенка.

- Сотрудниками ОМВД России по городу Мончегорску за последний год неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных повреждений пострадавшему мальчику без надлежащего проведения процессуальных проверок. Принимая во внимание эти обстоятельства, следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - продолжает Алина Александрович.

Пока взрослые разбираются, кто виноват, остается пожелать Паше здоровья как морального, так и физического.

* Имена изменены

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