2020-06-22T16:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов

Однако для тех, кто пребывает из других стран, ограничения сохраняются
Наталья ЛОБАНОВА
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Морякам не придется сидеть на карантине. Фото: правительство МОМорякам не придется сидеть на карантине. Фото: правительство МО
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Как известно, жителям Мурманской области больше не придется проходить 14-летнюю самоизоляцию после возвращения в Заполярье из других уголков нашей страны, а также проходить обязательный тест на коронавирус. Об этом сообщил на минувших выходных губернатор региона Андрей Чибис. Кроме того, ждут подобные послабления и моряков: с 22 июня отменяется обязательный двухнедельный карантин для экипажей судов.

- Теперь члены экипажей, прибывшие на территорию Мурманской области для смены, изоляцию не проходят. Однако, для экипажей, прибывших в регион после рейса из других государств, правила остаются прежними: двухнедельная самоизоляция и тестирование на наличие коронавируса, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд. Кроме того, в этих городах открываются непродовольственные магазины и фитнес-залы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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